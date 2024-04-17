В ДТП в центре Читы погибла пассажирка «Мазды»





Утром 17 апреля на улице Журавлёва в Чите столкнулись легковушка Mazda и отечественный грузовик ГАЗ-33. В результате ДТП на месте аварии скончалась 51-летняя пассажирка иномарки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, женщина находилась на заднем сидении.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Из-за аварии временно ограничено движение по улице Журавлева в границах улиц Смоленская – Нагорная. Водителей просят выбирать для поездок другой маршрут.