В ДТП в центре Читы погибла пассажирка «Мазды»

Столкнулись легковушка и грузовик
Утром 17 апреля на улице Журавлёва в Чите столкнулись легковушка Mazda и отечественный грузовик ГАЗ-33. В результате ДТП на месте аварии скончалась 51-летняя пассажирка иномарки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, женщина находилась на заднем сидении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Из-за аварии временно ограничено движение по улице Журавлева в границах улиц Смоленская – Нагорная. Водителей просят выбирать для поездок другой маршрут.
Столкнулись легковушка и грузовик
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