В Улан-Удэ из-за сильного ветра попадали деревья и погнулись заборы

В столице республики внезапно разбушевалась непогода
Вечером 16 апреля в городе внезапно испортилась погода и поднялся сильный ветер. Вскоре жители бурятской столицы начали делиться в соцсетях фото и видео с последствиями разгулявшейся стихии. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» выложили кадры с поваленными деревьями и опрокинутыми остановочными павильонами.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал в соцсетях, что пострадали остановки и заборы в разных районах, в том числе – на Левобережье и Бурводе. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) уже приступили к их восстановлению.
- Начальники участков КБУ продолжают обследовать территории на повреждения кровли, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток и деревьев и т. д. При выявлении последствий стихии будем оперативно приводить всё в порядок, – отметил Игорь Шутенков.
В столице республики внезапно разбушевалась непогода
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