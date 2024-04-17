Генпрокуратура поставила на особый контроль ситуацию с паводками и пожарами в ДФО

В округе уже зарегистрировано 800 природных пожаров, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года



Состояние законности в дальневосточных регионах в период паводков и пожаров взяла на особый контроль Генпрокуратура России. Об этом сообщила пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



- Итоги 2023 года показали, что площадь лесных пожаров превысила установленные правительством Российской Федерации целевые показатели: более чем в 4,5 раза – в Хабаровском крае и Магаданской области, в 2,8 раза – в ЕАО, в 1,6 раза – в Амурской области. Не достигнуты плановые индикаторы ликвидации возгораний в течение первых суток в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской областях и на Чукотке. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении региональными органами исполнительной власти полномочий в области охраны лесов, - говорится в сообщении.



В округе уже зарегистрировано 800 природных пожаров, что почти в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (450). Значительно пострадали лесные площади в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, ЕАО.



Большинство возгораний в округе (87 %) явилось следствием несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах по причине ненадлежащего исполнения законодательства об организации и проведении профилактических контролируемых противопожарных выжиганий в лесах.



Сохраняется проблема по укомплектованности сезонными работниками лесопожарных формирований. К примеру, штатная численность КГБУ «Приморская авиабаза» на 20 % меньше установленного норматива сотрудников.



Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что высокую вероятность подтопления в текущий паводковый период имеют населенные пункты большинства регионов Дальнего Востока. Вместе с тем в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области сроки работ по возведению инженерных защитных сооружений срываются ввиду недостатков проектно-сметной документации, ненадлежащей деятельности подрядчиков, недостаточного контроля со стороны заказчиков.



По итогам докладов прокуроров регионов о состоянии законности в данных сферах Дмитрий Демешин поручил мерами прокурорского реагирования обеспечить достаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и борьбы с лесными пожарами и паводками, должное техническое состояние и содержание специализированной лесопожарной техники, полноту штатной численности формирований по борьбе с огнем, повысить защищенность населенных пунктов. Также Демешин поручил с привлечением контролирующих органов проверить состояние готовности дамб к предстоящему весеннему паводку.







