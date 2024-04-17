Стартовал приём заявок на велопробег «Звезда Победы» в Улан-Удэ









Улан-удэнцы могут принять участие в велопробеге «Звезда Победы»Велопробег «Звезда Победы», посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Улан-Удэ 4 мая в 10:00. В мероприятии могут принять участие жители города от 16 лет и старше, сообщает администрация Железнодорожного района города.Заявки на участие в велопробеге принимаются до 3 мая.Сбор участников будет организован 4 мая в 9:30 утра на трёх точках в каждом районе города. В 10:20 велоколонны стартуют по трём маршрутам:- Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;- Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны в мкрн им. Горького - ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;- Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.В 11:00 велоколонны прибудут на мемориал Победы для участия в акции «Цветок Победы». Участники велопробега возложат цветы к Вечному огню.Обеспечивать безопасность участников во время движения велоколонн будут сотрудники ГИБДД и МВД. Средняя скорость движения участников не будет превышать 10 км в час. Также будет обеспечена техническая помощь велосипедистам на всем пути их следования. В случае необходимости волонтёры-медики будут оказывать медицинскую помощь участникам.Заявки на участие необходимо подавать на электронный адрес управления по физической культуре и спорту: ufks@ulan-ude-eg.ru. Контактные телефоны: 89025628748, 8(3012)45-42-87.