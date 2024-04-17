В Улан-Удэ пока не могут найти таинственно пропавших молодых людей

Всё больше неравнодушных объединяются для поисков 30-летней жительницы бурятской столицы Сэсэг Буиновой и её спутника Станислава Норбоева. Молодые люди исчезли при загадочных обстоятельствах в прошлый четверг, 11 апреля. Они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и вместе уехали на автомобиле Mitsubishi Outlander в неизвестном направлении. С тех пор об улан-удэнцах ничего неизвестно.
Накануне вечером поиски пришлось приостановить из-за разбушевавшейся непогоды. Всего к ним присоединилось более 130 человек – это представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, родные и близкие пропавших и просто неравнодушные жители республики. За все эти дни пешие группы обследовали территорию площадью в 905 с лишним квадратных километров и прошли свыше 2560 километров. Пока безуспешно.
- Оперативные картографы обрабатывают треки, которые продолжают поступать от поисковиков, – говорится на официальной странице «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». – 16 апреля осмотрели промышленную зону, заброшенные здания, природную местность, лесной массив береговые линии рек и опросили возможных свидетелей.
За день волонтёры расклеили более 2000 ориентировок. Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении молодых людей, а также желающих помочь просят обращаться на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52. Сбор добровольцев 17 апреля объявили в 8:00 на улице Домостроительная, 2.
После исчезновения улан-удэнцев в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.
После исчезновения улан-удэнцев в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.