В Бурятии разбушевавшаяся Селенга затопила более 500 участков

«Большая» вода накрыла несколько районов республики
Из-за подъёма Селенги и осложнения паводковой ситуации в Бурятии накануне ввели режим ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах, напомнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вода в пригородном СНТ «Академия» ушла. Подтопленными остаются 560 приусадебных участков и 42 дома. Это 20 дворов и 20 жилых построек в местности Зелёная Поляна в иволгинском селе Сотниково, 450 участков и 164 дачи в СНТ «Колос», 90 и 83 – в СНТ «Железнодорожник» и 22 дома в Старом Татаурово.
На территориях, куда пришла «большая» вода, работают сотрудники МЧС, Бурятской республиканской и Улан-Удэнской поисково-спасательных служб, МВД, агентства ГО и ЧС, комитета по ГО, ЧС И общественной безопасности мэрии Улан-Удэ, специалисты из РЭС, а также представители районных и сельских администраций. Всего задействовано 60 человек и 22 единицы спасательной техники.
Для ослабления ледового затора на реке проводятся взрывные работы. На всех опасных участках ведётся мониторинг. Наготове – пять пунктов временного размещения на 725 человек. Когда река отступит, людям помогут с откачкой воды и просушкой домов. Затопленные участки продезинфицируют, а электроснабжение восстановят.
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Происшествия, Фото:
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