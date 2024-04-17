Борцы Бурятии завоевали семь медалей на турнире Baikal Open

Участие принимали свыше 200 спортсменов
В Улан-Удэ завершился 26-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open. Он собрал более 220 борцов из семи стран: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и Южной Кореи.
Спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях.
Команда Бурятии успешно выступила, завоевав семь медалей. Из них три золотые и четыре бронзовые.
- Многие специалисты отмечают, что турнир получился очень конкурентным, практически во всех весах. Приехали сильные борцы из Якутии, Тувы, Монголии, Красноярского края, члены сборной России, поэтому получился очень сильный турнир. Участие сборной Бурятии мы оцениваем на хорошо. Мы были свидетелями ярких побед наших борцов. Особенно во второй день, когда мы получили три золота и одну бронзу за полтора с лишним часа финальных поединков, - поделился с «Байкал-Daily» вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.
В первый день за бронзу в категории до 57 кг боролись два представителя нашей республики Жаргал Баяндуев и Пурбо Эрдынеев. Победу со счётом 8:1 одержал Жаргал Баяндуев.
Стоит также отметить отличное выступление нашего соотечественника Арсалана Будажапова, выступающего за Киргизию. Он завоевал золотую медаль, победив в финале в весовой категории до 79 кг борца из Дагестана Касума Касумова.
В этом же весе бурятский борец Сангади Ульзетуев взял бронзу, оказавшись сильнее казахстанского борца Саната Кайргельды (счёт 2-1).
Во второй день отличился борец Фёдор Балтуев. В упорной финальной схватке ему удалось одержать верх над спортсменом из Якутии Александром Авеловым со счётом 5-2. Бронзовая медаль у Алдара Бальжинимаева.
Золотую медаль завоевал также брат Фёдора Александр Балтуев (весовая категория до 74 кг). Своего оппонента Рамазана Якубова (Красноярский край) он победил с разгромным счётом 15-4.
Ещё одно золото в копилку сборной Бурятии принёс Алексей Боровицкий, вышедший в финал в категории до 70 кг. Победа ему досталась без боя, поскольку его оппонент Начын Куулар (Казахстан) не смог выйти на ковёр из-за получения травмы.
Среди тяжеловесов бронзовую медаль завоевал Алдар Дондоков. В матче за третье место он победил Дмитрия Бадагуева (Иркутская область) с чистым счётом 10-0.
Общий призовой фонд турнира составил 3,2 млн рублей. Чемпионы получили по 100 тысяч рублей и чемпионский пояс. Обладатели серебряных медалей – 70 тысяч, бронзовых – 50 тысяч. Тренеров победителей поощрили 50 тыс рублями.
Впервые за 26 лет турнир включили в перечень соревнований, чемпионы которого получили право выступить на чемпионате России. Он состоится через 2 недели в Москве.
Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы Бурятии выступает Забайкальское горнорудное предприятие.
Полные результаты международного турнира Baikal Open-2024:
До 57 кг
1) Алексей Копылов (Якутия)
2) Амир Чамзын (Тыва)
3) Кежик Седен (Тыва)
3) Жаргал Баяндуев (Бурятия)
До 61 кг
1) Фёдор Балтуев (Бурятия)
2) Александр Авелов (Якутия)
3) Уйгулаан Иванов (Якутия)
3) Алдар Бальжинимаев (Бурятия)
До 65 кг
1) Кежик Чымба (Красноярск)
2) Даниил Харчилава (Калининградская область)
3) Арипгаджияв Абдулаев (Калининградская область)
4) Чаян Монгуш (Иркутская область)
До 70 кг
1) Алексей Боровицкий (Бурятия)
2) Начын Куулар (Казахстан) не вышел на схватку /травма
3) Данил Кривов (Калининградская область)
3) Владимир Бояновский (Якутия)
До 74 кг
1) Александр Балтуев (Бурятия/Иркутск)
2) Рамазан Якубов (Красноярский край)
3) Станислав Свинобоев (Якутия)
3) Богдан Грибанов (Кемеровская область)
До 79 кг
1) Арсалан Будажапов (Кыргызстан)
2) Касум Касумов (Дагестан)
3) Никита Сучков (Красноярск)
4) Сангади Ульзетуев (Бурятия)
До 86 кг
1) Дмитрий Зайнидинов (Красноярский край)
2) Хайбула Гюльмагомедов (Ставропольский край)
3) Арсен Балаян (Калининградская область)
3) Демчигдорж Тумурбаатар (Монголия)
До 92 кг
1) Шамиль-имам Гаджиалиев (ХМАО)
2) Никита Софронов (Якутия)
3) Шинетур Нармандах (Монголия)
3) Абдулла Бадыргов (Кемеровская область)
До 97 кг
1) Самдан Бады-маадыр (Тыва)
2) Ганбаяр Тувшинтур (Монголия)
3) Максим Толмачев (Красноярск/Якутия)
3) Алдар Дондоков (Бурятия)
До 125 кг
1) Остап Пасенок (Кемеровская область)
2) Айдын Монгуш (Тыва)
3) Владимир Калашников (Кемеровская область)
4) Никита Хабаров (Якутия)
Борцы Бурятии завоевали семь медалей на турнире Baikal Open
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