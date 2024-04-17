Выпущена почтовая марка к 50-летию начала строительства БАМа









Торжественная церемония гашения марки, посвящённой празднованию 50-летия со дня начала строительства БАМа, состоялась в Иркутске. Оттиски художественного штемпеля на конверт поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров, директор управления федеральной почтовой службы Иркутской области Юрий Бойко и председатель общественной организации «Бамовское содружество» Василий Швайкин.Кроме марки, Почта России выпустила конверты первого дня и специальный штемпель. С его помощью фиксируется важное событие или дата, сохраняя таким образом его в памяти поколений.– Строительство Байкало-Амурской магистрали – один из самых масштабных проектов в истории нашей страны. Мы отдаём дань уважения тем 45 тысячам человек, которые участвовали в этой грандиозной стройке и тем, кто сейчас проживает в городах и посёлках БАМа. В Иркутской области 2024 год объявлен годом работников Байкало-Амурской магистрали. Мы создали план по организации и проведению празднования юбилея, в этом году в нём более 300 мероприятий, которые улучшат жизнь в этих территориях. Это тоже дань уважения бамовцам, – отметил Игорь Кобзев.Дату церемонии выбрали не случайно: в апреле 1974 года Байкало-Амурская магистраль была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, туда отправились отряды молодых людей. Сейчас по решению президента Российской Федерации Владимира Путина идёт расширение БАМа – создание второго пути, модернизация железнодорожной инфраструктуры, отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.– БАМ – это стройка века, стратегическая задача, поставленная 50 лет назад. Магистраль живёт и будет жить. Сейчас стратегической задачей руководства страны ставится развитие БАМа. Принято решение по строительству второго Северомуйского тоннеля, который даст возможность для увеличения пропуска поездов. Все поставленные задачи будут выполнены, – сказал Вадим Владимиров.На юбилейной марке изображён логотип празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Она выпущена тиражом 72 тысячи экземпляров. Штемпель действует всего один день. Марки с ним становятся исторической ценностью, пополняют экспозиции музеев и частные коллекции.– В регионе, кроме Иркутска, марку «50 лет БАМу» сегодня торжественно погасят в Тайшете, Братске и Усть-Куте. Специальные гашения также пройдут в Москве, Нерюнгри, Северобайкальске, Советской Гавани, Тынде, Улан-Удэ, Хабаровске и Чите, – отметил Юрий Бойко.– Почтовая марка – это символ нашей истории. Мы должны всегда помнить о нашей стройке. Мы строили БАМ и продолжаем вместе с молодёжью участвовать в этой работе, – добавил Василий Швайкин.