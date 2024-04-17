Задержали их на улице Борсоева. ВИДЕО
В Улан-Удэ двое мужчин угнали автомобиль «Тойота Королла», а затем устроили гонки с полицией.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, вечером 16 апреля в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне автомобиля с улицы Геологическая. Вскоре эту машину экипаж ДПС обнаружил на улице Борсоева. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он не послушался и попытался скрыться.
- В ходе непродолжительной погни автомобиль был заблокирован. За рулём находился 29-летний гражданин с признаками опьянения, не имеющий прав управления транспортным средством, - сообщили в МВД.
Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в количестве 0,57 мг/л в выдыхаемом воздухе. Полицейские составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Также будет возбуждено и уголовное дело по факту угона.
В Улан-Удэ автоугонщики устроили гонки с полицией
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