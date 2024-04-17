В Улан-Удэ автоугонщики устроили гонки с полицией

Задержали их на улице Борсоева. ВИДЕО



В Улан-Удэ двое мужчин угнали автомобиль «Тойота Королла», а затем устроили гонки с полицией.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, вечером 16 апреля в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне автомобиля с улицы Геологическая. Вскоре эту машину экипаж ДПС обнаружил на улице Борсоева. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он не послушался и попытался скрыться.



- В ходе непродолжительной погни автомобиль был заблокирован. За рулём находился 29-летний гражданин с признаками опьянения, не имеющий прав управления транспортным средством, - сообщили в МВД.







Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в количестве 0,57 мг/л в выдыхаемом воздухе. Полицейские составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Также будет возбуждено и уголовное дело по факту угона.





