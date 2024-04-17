Павлин-альбинос из Иркутского Зоосада танцами кадрит самку

Общество, Фото: Иркутский Зоосад

У птиц начался брачный период



У птиц из Иркутского Зоосада начался брачный период. Павлины распускают хвосты, чтобы привлечь внимание самок.



- Заморские птицы устали ждать тепла и подчинились инстинктам весны. «Павлиньи танцы» - это часть ритуала брачных ухаживаний, обычно за внимание одной самки борются два самца, - сообщили сотрудники зоопарка.



Здесь отметили, что белые павлины не являются отдельным видом, это — мутация павлина обыкновенного, вызванная лейкизмом (частичной потерей пигментации наружных покровов) или альбинизмом (полным отсутствием пигмента меланина).





