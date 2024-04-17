У птиц начался брачный период
У птиц из Иркутского Зоосада начался брачный период. Павлины распускают хвосты, чтобы привлечь внимание самок.
- Заморские птицы устали ждать тепла и подчинились инстинктам весны. «Павлиньи танцы» - это часть ритуала брачных ухаживаний, обычно за внимание одной самки борются два самца, - сообщили сотрудники зоопарка.
Здесь отметили, что белые павлины не являются отдельным видом, это — мутация павлина обыкновенного, вызванная лейкизмом (частичной потерей пигментации наружных покровов) или альбинизмом (полным отсутствием пигмента меланина).
Павлин-альбинос из Иркутского Зоосада танцами кадрит самку
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