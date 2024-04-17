У дома на окраине Улан-Удэ сносит крышу

Профлист с неё может в любой момент прилететь кому-нибудь по голове



Жители станции Дивизионная на окраине Улан-Удэ забили тревогу. Крыша дома № 20 на первом участке, отремонтированная только в прошлом году, разрушается прямо на глазах. На ней оторвался профлист, который в любой момент норовит прилететь кому-нибудь по голове.



Видеоподтверждение люди прислали в региональное отделение Народного фронта. Они обеспокоены: если такое происходит при среднем ветре, что же тогда будет во время сильного.



- Это не только небезопасно, но и странно. Ведь крышу в доме капитально отремонтировали в 2023 году и по идее всё должно быть надёжно закреплено, – рассказали «фронтовики».







Общественники уже обратились в фонд капитального ремонта, чтобы специалисты проверили состояние кровли и при необходимости привели её в порядок.



