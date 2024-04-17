На Байкале перевернулась аэролодка, два человека погибли

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми, двое из них погибли. Трагедия произошла на иркутской стороне озера, в районе посёлка Большое Голоустное. Об этом сообщило МЧС России.«На Байкале перевернулась аэролодка. На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, ещё двое остались внутри судна и утонули», - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работали три сотрудника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.