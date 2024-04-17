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В Бурятии пожар унёс жизни матери и двоих детей

В Бурятии пожар унёс жизни матери и двоих детей
Происшествия,  Фото:Прокуратура РБ
Возбуждено уголовное дело

Поздно вечером 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом.

В результате пожара погибли три человека: 25-летняя женщина и дети 3 и 4 лет.



Пожар тушили 9 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован во втором часу ночи на площади 45 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Причина пожара устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На место происшествия выезжал прокурор района Стас Очиров. Надзорным органом будет дана оценка законности принятых органом следствия правовых решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушений в сфере пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 

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