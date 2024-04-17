Они выловили рыбы на 40 тысяч рублей
Два жителя Кабанского района Бурятии, незаконно ловившие омуль и хариус, предстали перед судом.
В судебном заседании установлено, что виновные, зная, что вылов водных ресурсов в озере Байкал запрещён, в сентябре 2023 года вместе выловили омуль и хариус. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Браконьеры возместили материальный вред в полном объёме.
- Кабанский районный суд назначил каждому из виновных 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При этом лодка, используемая при совершении преступления, обращена в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии у браконьеров конфисковали лодку
Происшествия, Фото:
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