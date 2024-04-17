В Бурятии у браконьеров конфисковали лодку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Они выловили рыбы на 40 тысяч рублей



Два жителя Кабанского района Бурятии, незаконно ловившие омуль и хариус, предстали перед судом.



В судебном заседании установлено, что виновные, зная, что вылов водных ресурсов в озере Байкал запрещён, в сентябре 2023 года вместе выловили омуль и хариус. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Браконьеры возместили материальный вред в полном объёме.



- Кабанский районный суд назначил каждому из виновных 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При этом лодка, используемая при совершении преступления, обращена в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

