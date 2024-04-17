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ЕР проведёт летом спортивный марафон - он закончится в День физкультурника

ЕР проведёт летом спортивный марафон - он закончится в День физкультурника
Общество,  Фото:пресс-служба ЕР
Он отмечается в конце лета

«Единая Россия» на видеоконференции с регионами и советами сторонников сообщила, что началась подготовка ко II летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Мероприятия в рамках этого события стартуют 1 июня и будут продолжаться до 10 августа – Дня физкультурника.

Как рассказала Ольга Занко, председатель центрального совета сторонников ЕР, депутат Государственной думы, мероприятия марафона будут носить тематический характер. Они состоятся в дни летних праздников, включая День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности и, конечно, День физкультурника. В программу марафона входят фестивали для семей, занятия с чемпионами, командные соревнования. Каждый субъект может скорректировать программу, сделав акцент на традиционных национальных спортивных играх. Об этом пишет mkset.ru.

По словам Занко, во время зимнего этапа ЕР и советы сторонников партии организовали порядка пяти тысяч тренировок с участием более 200 тысяч россиян.

В мероприятиях зимнего этапа приняли участие дети и их родители, спортсмены, студенты, а также члены семей военных, которые находятся в зоне спецоперации. Кроме этого, в организацию зимнего марафона были вовлечены более 3000 некоммерческих организаций.

Программа зимнего этапа включала в себя лыжные выходные, неделю спорта на коньках, неделю женского здоровья. Одним из мероприятий марафона стала семейная спортивная Масленица. Регионами - лидерами по числу участников, присоединившихся к этому событию, стали Подмосковье, Свердловская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург и Башкортостан, сообщается на сайте ER.RU.

Председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин обратил внимание на востребованность спорта во все времена. Проект направлен на то, чтобы повысить доступность спорта для населения. Отчасти это и пропаганда ЗОЖ среди молодёжи. Кроме этого, данное направление способствует укреплению страны в целом.

- В рамках всероссийского зимнего спортивного марафона «Сила России» в Бурятии было организовано 18 площадок, на которых прошло 18 мероприятий в городе Улан-Удэ и районах республики. В течение месяца были организованы различные тематические недели, посвящённые разным видам спорта - зимняя рыбалка на блесну, лыжный спорт, спорт на коньках, масленичная спортивная неделя на инклюзивных и семейных площадках. Цель проведения акции - популяризация здорового образа жизни и физической активности среди граждан, - отметил он.

Организация такого марафона позволила всем желающим проявить свои спортивные навыки и сформировать дух командного сотрудничества. Ведь здоровый образ жизни — это залог долголетия и хорошего самочувствия!» - рассказал депутат Народного Хурала Бурятии, председатель Бурятского регионального совета сторонников «Единой России» Пётр Мордовской.

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Единая Россия 2024 Бурятия спорт

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