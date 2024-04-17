«Рёв ужасный»: Детей в районе Бурятии пугают мотоциклисты

Местные жители потребовали призвать их к порядку



Жители кабанского посёлка Каменск забили тревогу из-за активизировавшихся байкеров. Одна из них рассказала, что недавно шла по улице вместе с пятилетним ребёнком и мимо пролетело примерно пять мотоциклистов, причём на приличной скорости – более 70 км/ч.



- А ограничение скорости в посёлке – 40 километров в час. Рёв от моторов стоит ужасный – дети пугаются. И это ещё не лето, – рассказали люди в группе «Кабанск-инфо.24/7» и потребовали принять меры.



Инспектор ОГИБДД района Илья Кокорин пояснил: нередко за руль таких транспортных средств садятся несовершеннолетние, хотя для этого требуются права. Мопедами и скутерами можно управлять с 16 и 18 лет при наличии водительского удостоверения категорий «А» и «М».



- На дорогах возрастает число передвигающихся на двухколёсном транспорте. Именно эта категория участников дорожного движения является наименее защищённой. У мотоцикла, в отличие от автомобиля, другая специфика движения. Повышенная маневренность, меньшие габариты и более высокая динамика требует от водителя особых навыков управления, – пояснили в ОГИБДД.



Родителей призвали вдумчиво отнестись к покупке таких ТС для подростков и напомнили о нарушениях, за которые несовершеннолетних чаще всего привлекают к ответственности – это управление мототранспортом без прав и страховки, а также езда без шлема и в нетрезвом виде. При этом ответственность за юных нарушителей понесут и их родители.



- Экипажи ГИБДД по Кабанскому району не всегда могут задержать юных мотоциклистов в Каменске, поскольку сообщения о приезде сотрудников ДПС молниеносно разлетаются в местных мессенджерах. А постоянно находиться в определённом населённом пункте инспекторы не могут – территория патрулирования очень большая, – отметил Илья Кокорин.



В местных СОШ постоянно проводят беседы на эту тему, в том числе – на общешкольных родительских собраниях. Взрослых попросили не пускать за руль мотоциклов, скутеров и мопедов детей до 16 лет и подростков без водительских удостоверений.





