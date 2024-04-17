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В сотых кварталах Улан-Удэ построят поликлинику

В сотых кварталах Улан-Удэ построят поликлинику
Общество,  Фото:УКС
В ней смогут обслуживаться также жители пригорода

B 10З микрорайоне Улан-Удэ появится дополнительный филиал для городской поликлиники №2. Это позволит снизить нагрузку на основное здание и обеспечить медицинское обслуживание жителей сотых микрорайонов, а также близлежащих сёл пригородного Тарбагатайского района. Строительство ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

- В Юго-Западной части Улан-Удэ застройщики с каждым годом возводят всё больше новых домов. Однако медицинских центров в активно развивающихся кварталах не хватает. Местные жители вынуждены посещать переполненное здание по улице бульвар Карла Маркса,12, которое эксплуатируется уже 52 года. Власти решили эту проблему благодаря федеральной поддержке, - сообщает управление капитального строительства.

Сейчас в 103 микрорайоне строят новая поликлиника на 250 посещений в сутки. Она будет обслуживать не только сотые кварталы, но и такие быстрорастущие сёла, как Нижний Саянтуй, Верхний Саянтуй и Вознесеновка.

- На сегодняшний день подрядчик строит гараж для автомобилей будущего учреждения и приступил к устройству фундамента под здание поликлиники. Объект планируют сдать в короткие сроки, всего за год, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.


Трёхэтажное здание будет выполнено в национальном стиле. Фасады украсят орнаментом «шоу», который символизирует долголетие и здоровье. В качестве декоративных элементов ограждения используют квадраты, символизирующие равновесие и надёжность.

Новый филиал позволит оказывать медицинскую помощь по таким профилям как: педиатрия, терапия, хирургия, неврология, офтальмология, офтальмология, эндокринология, акушерство-гинекология, физиотерапия и другим специальностям. Помещения в здании спроектированы с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.

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