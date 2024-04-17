В Улан-Удэ определили лучших среди ЮИД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Участвовало 10 команд



В Улан-Удэ прошёл конкурс среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо-2024». В городском этапе соревнований участие приняли 10 команд.



- Ежегодный конкурс «Безопасное колесо» помогает прививать детям навыки безопасного поведения на дорогах. Как правильно управлять велосипедом, как оказать первую помощь пострадавшему в опасной ситуации на дороге, какой информацией по правилам дорожного движения нужно владеть для предотвращения несчастных случаев - все это необходимо знать, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, - пояснили в Госавтоинспекции Бурятии.



По традиции каждая команда состояла из четырёх ЮИДовцев – двух девочек и двух мальчиков. Участники состязались на нескольких этапах: знания правил дорожного движения, основы безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи и практическая часть конкурса - это фигурное вождение.



Победителей определили, как в личном первенстве, так и в командном зачёте.



Также, во второй день мероприятия в стенах МАОУ СОШ №51 выступили агитационные бригады, где юные инспекторы выступили с творческими номерами.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Победителем стала команда МАОУ СОШ №65 имени Г.С. Асеева, второе место заняли ЮИДовцы МАОУ СОШ № 47, бронзовые призеры учащиеся МАОУ СОШ № 37. Победители будут отстаивать честь города на республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо-2024».



Все участники соревнований получили сладкие подарки и грамоты.

