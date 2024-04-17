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В районе Бурятии учителям запретили кричать на детей

В районе Бурятии учителям запретили кричать на детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В РУО заявили, что преподаватели не имеют права повышать на них голос ни при каких обстоятельствах

В группе «Мухоршибирь-инфо 24/7» недавно дали пояснения по поводу конфликтов между школьниками и учителями, возникающими в том числе из-за опозданий и неуспеваемости детей. В районном управлении образования (РУО) заявили: работники образовательных учреждений «не имеют права кричать на учеников – ни при каких обстоятельствах и ни по каким-либо причинам».

Родителям в таких случаях посоветовали обращаться к директору школы либо в комиссию по урегулированию споров.

- Кроме этого, в соответствии статьёй № 44 федерального закона «Об образовании», родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка школы и требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, – подчеркнули в РУО.

Если директор не сумел разрешить спор, нужно обращаться уже в управление образования, Минобрнауки РБ или же к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной. 

Ранее преподавателей в Бурятии предложили защитить от публичных оскорблений и насилия на законодательном уровне. Инициативу уже вовсю обсуждают в Народном Хурале. За жестокое отношение к учителям хотят наказывать, ведь подобные случаи в республике, к сожалению, не редкость, рассказали в пресс-службе парламента. 

Кроме того, депутаты, педагогическая общественность, представители районов, юристы и общественники рассматривают возможность создания органа, который займётся назначением и увольнением директоров школ.

В совещании, посвящённом этой проблеме, принял участие и первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он заявил, что сейчас крайне важно обеспечить оптимальное функционирование образовательной системы и соблюдение прав и интересов всех участников образовательного процесса.

С такой же идеей в НХ выступали четыре года назад, летом 2020-го. Тогда председатель хуральского комитета по социальной политике Игорь Марковец заявил: публичное оскорбление и применение насилия в отношении педагогов наносят удар по их чести, достоинству, авторитету и профессии в целом. Он напомнил громкий инцидент с нападением на учителя в СОШ № 5 в микрорайоне Сосновый Бор на окраине Улан-Удэ. Это было зимой 2018-го.

- Порой дети неуважительно относятся к учителям, да и родители тоже могут вести себя с педагогами недостойно. Таких резонансных случаев много, но тема – скрытая. Школа и учитель не станут жаловаться в открытую. Почти все такие заявления носят устный характер. В вузах подобные случаи редки – чаще это происходит в среднем образовании. Может, стоит расширить ответственность не только на школьное образование, но и на среднее профессиональное, – рассказывал тогда Марковец.
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