Унылый фонтан в сквере в Улан-Удэ приведут в порядок

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Работы будут оплачены из «Народного бюджета»



В сквере Семейного отдыха на проспекте Строителей в Улан-Удэ отремонтируют фонтан. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



- 16 апреля администрация провела рабочее выездное совещание по вопросу ремонта фонтана в сквере Семейного отдыха. Ремонтные работы будут выполнены в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Данный проект даёт горожанам возможность участвовать в выборе денежных средств для благоустройства общественных территорий, - отметили здесь.



В настоящее время комитет по архитектуре проводит работы по визуализации объекта, после чего МУ «Улан-Удэстройзаказчик» произведёт локально-сметные расчёты.

