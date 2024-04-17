Работы будут оплачены из «Народного бюджета»
В сквере Семейного отдыха на проспекте Строителей в Улан-Удэ отремонтируют фонтан. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
- 16 апреля администрация провела рабочее выездное совещание по вопросу ремонта фонтана в сквере Семейного отдыха. Ремонтные работы будут выполнены в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Данный проект даёт горожанам возможность участвовать в выборе денежных средств для благоустройства общественных территорий, - отметили здесь.
В настоящее время комитет по архитектуре проводит работы по визуализации объекта, после чего МУ «Улан-Удэстройзаказчик» произведёт локально-сметные расчёты.
Унылый фонтан в сквере в Улан-Удэ приведут в порядок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы будут оплачены из «Народного бюджета»
Подписано соответствующее соглашение
В Иркутской области состоялась торжественная церемония гашения марки
Теперь неизвестные рассылают сообщения от его имени
Значительная часть обращений касается вопросов переселения из ветхого жилья
Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
Из-за них там образовались огромные ямы
Лесной инспектор находится на спецоперации с сентября 2022 года
Они нарушили режим пребывания в стране
Продлить их за счёт отпуска и отгулов хотят только 11% горожан
Они устроят для этого специальный обряд
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Бурёнки без присмотра разгуливали по улице
Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере