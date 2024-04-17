Они «встали» из-за вылетевшего на рельсы авто
Всё произошло в районе Элеватора утром 17 апреля. Автомобиль вылетел на рельсы недалеко от остановки «Бурятэнерго» и перекрыл проезд трамваям.
В итоге движение вагонов закрыли в сторону проспекта 50-летия Октября и с круговой развязки в 20а квартале на новый мост. Речь о трамваях № 1, 2, 4, 7 и 8. Фото с места происшествия выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации.
В столице Бурятии парализовало движение трамваев
Происшествия, Фото:
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