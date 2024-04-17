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В пригородном селе Бурятии из-за разлива Селенги прервали занятия в школе

В пригородном селе Бурятии из-за разлива Селенги прервали занятия в школе
Происшествия,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
По домам отправили более 200 учеников

Утром 17 апреля в Тарбагатайском районе поднялась Селенга. Причиной тому стал ледовый затор в районе села Колобки. На месте работала комиссия из представителей сельской и районной администраций.

Вода подтопила низменный участок возле школы в селе Солонцы. Река вышла на него слоем в 20 сантиметров. Исполняющий обязанности главы района принял решение отправить учеников СОШ – а это 204 ребёнка – по домам.

К 11:30 Селенга пошла на спад. Сейчас угрозы подтопления нет, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Селенга подтопление школа

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