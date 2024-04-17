В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав

Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере



Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Кижингинского района о лишении местного жителя водительских прав.



В ходе проверки было установлено, что 45-летний мужчина имеет водительское удостоверение, при этом он состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с синдромом зависимости от потребления каннабиноидов. Однако с таким заболеванием управлять транспортными средствами нельзя по медицинским показаниям.



- Прокурор района направил иск о лишении мужчины права управления транспортными средствами. Хоринский районный суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

