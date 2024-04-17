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Лесники Бурятии отправили автомобиль своему коллеге в зону СВО

Лесники Бурятии отправили автомобиль своему коллеге в зону СВО
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесной инспектор находится на спецоперации с сентября 2022 года

Лесники Бурятии отправили очередной автомобиль своему коллеге, который сейчас находится в зоне СВО.

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, 16 апреля состоялась очередная отправка фур, в которые было погружено девять единиц техники высокой проходимости. В их числе и УАЗ «буханка» для сотрудника агентства лесного хозяйства Бурятии.

Автомобили полностью укомплектованы адресными посылками, прошли проверку «Антитеррор». В кратчайшие сроки техника поступит военнослужащим.


- Конечно, мы поддерживаем лесников на передовой, отправляем гуманитарную помощь, технику. Силами лесхозов Бурятии смогли купить автомобиль для нашего коллеги – государственного лесного инспектора, он был мобилизован в сентябре 2022 года. Хочу отметить, что, помимо отправки помощь на фронт, лесники помогают и семьям бойцов, своими силами заготавливаем дровяную древесину для отопления домов, - рассказал первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

В декабре 2023 года леснику из Джидинского района была отправлена «Нива».

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