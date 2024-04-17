17 апреля

16 апреля

Популярное

Житель Бурятии напал с ножом на повара в кафе

Житель Бурятии напал с ножом на повара в кафе
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На помощь потерпевшему пришли другие посетители

В Бурятии 28-летний мужчина пытался убить повара в кафе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, 12 апреля в течение дня обвиняемый в селе Багдарине Баунтовского района распивал спиртные напитки. Вечером он пришёл в местное кафе, где на фоне алкогольного опьянения с ножом внезапно напал на повара, который после смены вышел в общий зал. Нападавший принялся наносить жертве клинком удары в голову, шею, грудь и по другим частям тела.

Повар стал защищаться; ему на помощь пришли другие посетители, и обвиняемый скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его задержали. Потерпевшему оказана своевременная медицинская помощь, он выжил.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 апреля в Улан-Удэ пьяный посетитель убил охранника боулинг-клуба
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На пожаре в Иркутской области погибла 85-летняя пенсионерка
На пожаре в Иркутской области погибла 85-летняя пенсионерка
Происшествия, 16.04.2024
Пожарные извещатели, установленные в доме, были отключены 
В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС из-за паводка
В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС из-за паводка
Происшествия, 16.04.2024
Подтоплено уже порядка 600 приусадебных участков 
В Улан-Удэ жильцы дома остались без отопления после внезапного прорыва трубы
В Улан-Удэ жильцы дома остались без отопления после внезапного прорыва трубы
Происшествия, 16.04.2024
Там залило несколько квартир и воцарилась жуткая сырость
Жительница Забайкалья перевела мошенникам более 3,5 млн рублей
Жительница Забайкалья перевела мошенникам более 3,5 млн рублей
Происшествия, 16.04.2024
Она искала работу, когда ей предложили лёгкий заработок
В Бурятии за неделю выявили семь незаконных рубок
В Бурятии за неделю выявили семь незаконных рубок
Происшествия, 16.04.2024
Злоумышленники спилили более 115 кубов леса
В Бурятии Селенга продолжает топить дома
В Бурятии Селенга продолжает топить дома
Происшествия, 16.04.2024
Дом затопило в микрорайоне Мостовой
«Бабушка, я попала в аварию»: 89-летнюю улан-удэнку обманули мошенники
«Бабушка, я попала в аварию»: 89-летнюю улан-удэнку обманули мошенники
Происшествия, 16.04.2024
Пожилая горожанка поверив псевдовнучке и лжеадвокату

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^