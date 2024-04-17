На помощь потерпевшему пришли другие посетители
В Бурятии 28-летний мужчина пытался убить повара в кафе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По данным следствия, 12 апреля в течение дня обвиняемый в селе Багдарине Баунтовского района распивал спиртные напитки. Вечером он пришёл в местное кафе, где на фоне алкогольного опьянения с ножом внезапно напал на повара, который после смены вышел в общий зал. Нападавший принялся наносить жертве клинком удары в голову, шею, грудь и по другим частям тела.
Повар стал защищаться; ему на помощь пришли другие посетители, и обвиняемый скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его задержали. Потерпевшему оказана своевременная медицинская помощь, он выжил.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 апреля в Улан-Удэ пьяный посетитель убил охранника боулинг-клуба.
Житель Бурятии напал с ножом на повара в кафе
Происшествия, Фото:
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