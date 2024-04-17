В Бурятии пройдёт ритуал, способствующий укреплению национальной культуры

Также предусмотрена культурно-спортивная программа
1 мая с 10 часов в Курумканском районе Бурятии состоится ритуал «Барг Хан тахилгаан» с участием ведущих лам Буддийской традиционной Сангхи России.
После пройдёт культурно-спортивная программа на стадионе села Барагхан. Спортивная часть будет состоять из национальной бурятской борьбы среди детей и взрослых, также стрельбы из национального лука. Об этом сообщил настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) на странице храма в соцсети.
- В очень давние времена жил Баргу (Барга) баатор. Он родился у подножия одноимённой горы и создал государство Баргуджин Тукум. Имел троих сыновей: Оледой, Буряадай и Хоридой, которые разделили между собой владения отца. Эти владения впоследствии стали отдельными государствами. Проходили столетия, слагались легенды, но потомки продолжали приходить к месту его рождения за защитой и помощью. Ныне живущие буряты ежегодно стараются приезжать в свои родовые места, чтобы поклониться духам предков, родины (обоо тахилгаан по-бурятски). Сонгольские рода бурят имеют пять таких обоо, поклоняются Пяти Ханам. Один из них – Барг Хан баабай. Хори буряты поклоняются 13 ноён-бурханам, среди которых, опять же, есть и Барга Хан баабай. По решению Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева Барга Хан тахилгаан включён в ежегодные выездные хуралы с участием всех Шэрээтэ Лам Сангхи, - рассказал настоятель дацана.
С поклонения Баргу Хану открывается сезон всех бурятских обоо.
Барга Хан тахилгаан – это ритуал подношений божеству-хозяину местности, правителю легендарной и древней страны. Данный ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе силы, поднимает дух.
- Есть множество историй, легенд, связанных с ним и с данным ритуалом. Кто хоть раз увидел его место рождения – Барг Хан Уулу, сразу чувствует особую энергетику и навсегда запоминает его. И всю жизнь незримыми силами будет тянуться, чтобы вновь посетить, - продолжил Еши Намжил лама.
Он отметил, что аршан его обладает мягким вкусом и целебной силой восстановления всего организма, особенно полезен для ЖКТ.
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В Бурятии пройдёт ритуал, способствующий укреплению национальной культуры
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