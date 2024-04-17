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Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать майские праздники

Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать майские праздники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Продлить их за счёт отпуска и отгулов хотят только 11% горожан

В конце апреля всех россиян, включая жителей Бурятии, ждёт длинная рабочая неделя – с понедельника, 22-го по субботу, 27-ое включительно. Зато за шестидневкой последует четырёхдневный уик-энд – с 28 апреля по 1 мая. Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Взять отпуск или отгулы в «перерывах» между выходными и праздниками, чтобы отдохнуть подольше, собираются 11% жителей бурятской столицы. В основном речь о горожанах старше 45 лет. А вот более чем у половины – 57% – таких планов нет. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob.

Ещё 18% улан-удэнцев трудятся по сменному графику и 14% пока не определились. К слову, среди наших земляков, получающих от 50 до 100 тысяч в месяц, желающих растянуть майские праздники оказалось меньше всего.

До этого дополнительные выходные в республике объявляли в честь праздника Белого месяца, Дня защитника Отечества и 8 марта. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.

Отдых также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться тоже придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29-го.
отдых Праздники отпуск

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