Проводится доследственная проверка после гибели восьмилетнего мальчика
В Бичурском районе в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства смерти восьмилетнего ребёнка. Тело мальчика обнаружили на отмели посреди реки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок исчез накануне. Днём 16 апреля он ушёл гулять на детскую площадку и не вернулся домой. К поискам школьника приступили волонтёры. Сегодня стало известно, что поиски завершились. К сожалению, мальчик погиб.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, по предварительным данным, 16 апреля днём мальчик вместе с младшим братом ушёл гулять на улицу. Вечером они направились обратно домой. Однако по пути мальчик вспомнил, что оставил кофту на берегу реки, где они играли с другими детьми. Он отправил брата домой, а сам вернулся за одеждой, после чего бесследно исчез. Исходя из установленных обстоятельств, не исключено, что ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия, а также причин и условий, способствовавших трагедии, - отметили в следственном управлении.
Взрослых призвали не оставлять малышей без присмотра, не отпускать их гулять одних к водоёмам и другим потенциально опасным местам, регулярно проводить с ними обучающие беседы и разъяснять правила безопасного поведения в различных ситуациях.
«Вернулся на берег за кофтой»: В Бурятии раскрыли подробности гибели ребёнка
Происшествия, Фото:
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