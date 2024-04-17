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Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ

Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф

Баргузинский районный суд рассмотрел представление заместителя начальника Баргузинского районного отдела судебных приставов УФССП по Бурятии о замене штрафа другим видом наказания в отношении мужчины.

Ранее местный житель был осуждён по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему был назначен штраф в 15 000 рублей.

На суде установлено, что мужчина штраф в установленный законом срок не уплатил.

- Оценив представленные доказательства, выслушав мнение сторон, суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей на 450 часов обязательных работ, - сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.
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