Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф



Баргузинский районный суд рассмотрел представление заместителя начальника Баргузинского районного отдела судебных приставов УФССП по Бурятии о замене штрафа другим видом наказания в отношении мужчины.



Ранее местный житель был осуждён по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему был назначен штраф в 15 000 рублей.



На суде установлено, что мужчина штраф в установленный законом срок не уплатил.



- Оценив представленные доказательства, выслушав мнение сторон, суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей на 450 часов обязательных работ, - сообщили в суде.



Постановление пока не вступило в законную силу.

