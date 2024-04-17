17 апреля

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В Бурятии потушили лесной пожар в нацпарке

В Бурятии потушили лесной пожар в нацпарке
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Ещё один пожар действовал в Селенгинском районе

Накануне, 16 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они действовали в Селенгинском районе и Тункинском национальном парке.

- Причиной возгорания в Тункинском национальном парке стало неосторожное обращение с огнём, в Селенгинском районе пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. Возгорания были оперативно ликвидированы в первые сутки, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего на тушении работали 32 сотрудника лесной охраны, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,4 га.

На утро 17 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

С 8 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

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