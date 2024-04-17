В Бурятии потушили лесной пожар в нацпарке









Всего на тушении работали 32 сотрудника лесной охраны, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,4 га.



На утро 17 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



С 8 апреля в Бурятии



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



Всего на тушении работали 32 сотрудника лесной охраны, было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 25,4 га.На утро 17 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.С 8 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

Накануне, 16 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они действовали в Селенгинском районе и Тункинском национальном парке.- Причиной возгорания в Тункинском национальном парке стало неосторожное обращение с огнём, в Селенгинском районе пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. Возгорания были оперативно ликвидированы в первые сутки, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.