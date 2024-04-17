Подписано соответствующее соглашение
Минсоцзащиты Бурятии будет сотрудничать с Центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщила министр Татьяна Быкова.
- Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с автономной некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи». В рамках документа будем решать вопросы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в рамках проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Новые инструменты реализации социальной политики в отношении слабозащищённых слоёв населения на примере детей-сирот, - написала Татьяна Быкова в своём Telegram-канале.
По её слова, это будет способствовать воспитанию и социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
- Ребят мы будем привлекать к участию в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, - отметила министр.
Ещё одно направление в рамках действующего соглашения – повышение квалификации по направлениям начальной военной подготовки сотрудников Минсоцзащиты Бурятии.
Минсоцзащиты Бурятии займётся патриотическим воспитанием молодёжи
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