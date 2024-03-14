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Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение

Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Части тела он спрятал в разных частях города

Суд отправил в колонию строгого режима 39-летнего жителя Братска, виновного в убийстве с расчленением.

Преступление произошло в феврале 2023 года в квартире мужчины. Он поссорился со знакомым и убил его ударом ножа в грудь. Затем преступники расчленил тело и спрятал его части в разных местах города.

- Следователям и криминалистам в результате комплекса проведённых следственных действий удалось сформировать надежную доказательственную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к инкриминируемому деянию. Представленные суду доказательства убедили коллегию присяжных заседателей в виновности злоумышленника, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Приговором суда ему назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1,5 года.

убийство

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