Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Части тела он спрятал в разных частях города



Суд отправил в колонию строгого режима 39-летнего жителя Братска, виновного в убийстве с расчленением.



Преступление произошло в феврале 2023 года в квартире мужчины. Он поссорился со знакомым и убил его ударом ножа в грудь. Затем преступники расчленил тело и спрятал его части в разных местах города.



- Следователям и криминалистам в результате комплекса проведённых следственных действий удалось сформировать надежную доказательственную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к инкриминируемому деянию. Представленные суду доказательства убедили коллегию присяжных заседателей в виновности злоумышленника, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Приговором суда ему назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1,5 года.



