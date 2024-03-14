Части тела он спрятал в разных частях города
Суд отправил в колонию строгого режима 39-летнего жителя Братска, виновного в убийстве с расчленением.
Преступление произошло в феврале 2023 года в квартире мужчины. Он поссорился со знакомым и убил его ударом ножа в грудь. Затем преступники расчленил тело и спрятал его части в разных местах города.
- Следователям и криминалистам в результате комплекса проведённых следственных действий удалось сформировать надежную доказательственную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к инкриминируемому деянию. Представленные суду доказательства убедили коллегию присяжных заседателей в виновности злоумышленника, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Приговором суда ему назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1,5 года.
Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Происшествия, Фото:
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