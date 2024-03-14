Иск о возмещении ущерба подала транспортная прокуратура
В Улан-Удэ осуждённая за контрабанду лесоматериалов директор фирмы вернёт в доход государства более 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Преступление произошло в 2021 году. Тогда директор коммерческой фирмы незаконно экспортировала более 26 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Древесину вырубили нелегально, а за рубеж вывезли по поддельным документы.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал женщину виновной по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
Ущерб составил более 350 тысяч рублей. Это послужило основанием для предъявления в суд искового заявления о взыскании ущерба.
Суд удовлетворил требования Бурятского транспортного прокурора в полном объёме.
Осуждённая за контрабанду леса улан-удэнка выплатит 350 тысяч
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