В Иркутской области водитель Toyota Hilux погиб в столкновении с фурой

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобилист выехал на «встречку»



13 марта в Нижнеилимском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Около 20 часов на федеральной трассе «Вилюй» внедорожник Toyota Hilux врезался в большегруз Freightliner.



- По предварительной информации, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Hilux, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с Freightliner и последующим наездом на металлическое бордюрное ограждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Водитель внедорожника от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи. Его пассажира доставили в больницу Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести.



По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.







