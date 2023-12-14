В Забайкалье проверяют жалобы на перебои с отоплением в Борзи и Чите

В отношении ресурсоснабжающих компаний возбудят административное производство



На основании обращений на некачественное отопление, поступивших от жителей многоквартирных домов в Чите и в Борзе, сотрудники госинспекции Забайкальского края проводят выездные контрольно-надзорные мероприятия в отношении двух ресурсоснабжающих компаний: «Теплоэнергосервис» и СПК «Борзя».



- В ходе внеплановых проверок, специалистами инспекции установлено несоответствие температуры воздуха в жилых помещениях заявителей нормативной, в связи с чем принято решение о возбуждении административного производства в отношении указанных ресурсоснабжающих компаний и выдаче предписаний по восстановлению качества коммунальной услуги по отоплению. Также принято решение об объявлении предостережения о недопустимости нарушения прав потребителей на перерасчёт по факту ненадлежащего оказания услуги по отоплению со сроком до 1 января 2024 года, - сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.



Напомним, ранее по сообщениям жителей города Борзя в ряде домов температура в квартирах опустилась до 10 градусов. Для стабилизации обстановки привлекалось МЧС России по Забайкалью, сообщили в пресс-службе правительства края.



- Огромное спасибо МЧС Забайкалья, именно их силами была организована на месте работа с гражданами в части проверки температурных режимов в квартирах и общей обстановки. Спасатели тепловыми пушками отогревали водопровод в одном из подъездов. Я был на связи с жителями домов, где произошло понижение температур. Они отправляли мне фотографии, показывали, что происходит в квартирах, - рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Гончаров.



Вице-премьер регионального правительства также планировал проверить работу ресурсоснабжающей организации «Теплоэнергосервис» в Чите – от жителей домов, которые она обслуживает, поступают жалобы на отсутствие отопления и низкие температуры в квартирах.



По его словам, жалобы на ненормативные температуры начали поступать не только во время крепких морозов, а с самого начала отопительного сезона.



- Более того, в разговоре со мной читинцы поделились своими наблюдениями - когда в домах холодно, ресурсник на один день начинает отапливать по нормам, затем отправляют слесарей для сбора подписей жильцов, что отопление восстановлено, а на следующий день температура опять опускается. Это очень серьёзная история, такое поведение в отношении потребителей недопустимо, - добавил зампред правительства Забайкалья.



