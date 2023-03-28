В Забайкалье на подземном руднике погиб работник

Проверку проводят следователи
В городе Краснокаменск в Забайкальском крае на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб работник. Трагедия произошла ночью, 26 марта, сообщили в краевой прокуратуре.
Процессуальную проверку начали следственные органы. На контроль ход проверки взяла прокуратура.
- В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований охраны труда и иных положений трудового законодательства, а также промышленной безопасности, - отметили в надзорном органе.
Подробности устанавливаются.
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