В Иркутской области после гибели работника провели инструктаж

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работник погиб от удара током



В октябре 2022 года от удара током погиб работник Тайшетской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» на станции Юрты Восточно-Сибирской железной дороги.



- Установлено, что работодателем при замене ламп освещения на объектах железнодорожной инфраструктуры не был выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. В результате работник, проводивший указанные работы, смертельно травмирован электрическим током, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Начальнику Тайшетской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения с работниками проведён внеплановый инструктаж и проверка знаний требований охраны труда.



По результатам рассмотрения возбужденных административных дел Государственной инспекцией труда в Иркутской области семь работников, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» в виде штрафов.



Кроме того, ранее по данному факту Братским следственным отделом на транспорте ВМСУТ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело ч. 2 по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», ведётся следствие.



Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

