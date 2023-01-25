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В Иркутской области после гибели работника провели инструктаж

В Иркутской области после гибели работника провели инструктаж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Работник погиб от удара током 

В октябре 2022 года от удара током погиб работник Тайшетской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» на станции Юрты Восточно-Сибирской железной дороги.

- Установлено, что работодателем при замене ламп освещения на объектах железнодорожной инфраструктуры не был выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. В результате работник, проводивший указанные работы, смертельно травмирован электрическим током, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Начальнику Тайшетской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения с работниками проведён внеплановый инструктаж и проверка знаний требований охраны труда.

По результатам рассмотрения возбужденных административных дел Государственной инспекцией труда в Иркутской области семь работников, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» в виде штрафов.

Кроме того, ранее по данному факту Братским следственным отделом на транспорте ВМСУТ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело ч. 2 по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», ведётся следствие.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
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