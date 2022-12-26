В Бурятии «чёрный» лесоруб убили лиственниц на 1,27 млн рублей

Происшествия, Фото: из архива

Мужчину приговорили к условному лишению свободы



Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».



В суде установлено, что в марте молодой мужчина вырубил 94 лиственницы на двух участках Хоринского лесничества. Государственному лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере 1,27 млн рублей.



- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, постановил бензопилу, принадлежащую виновному, конфисковать, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осужденного ущерба.



Приговор суда вступил в законную силу.

