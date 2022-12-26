Мужчину приговорили к условному лишению свободы
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
В суде установлено, что в марте молодой мужчина вырубил 94 лиственницы на двух участках Хоринского лесничества. Государственному лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере 1,27 млн рублей.
- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, постановил бензопилу, принадлежащую виновному, конфисковать, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осужденного ущерба.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный» лесоруб убили лиственниц на 1,27 млн рублей
Происшествия, Фото:
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