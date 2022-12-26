26 декабря

25 декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб убили лиственниц на 1,27 млн рублей

В Бурятии «чёрный» лесоруб убили лиственниц на 1,27 млн рублей
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчину приговорили к условному лишению свободы

Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

В суде установлено, что в марте молодой мужчина вырубил 94 лиственницы на двух участках Хоринского лесничества. Государственному лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере 1,27 млн рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, постановил бензопилу, принадлежащую виновному, конфисковать, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осужденного ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.
черные лесорубы прокуратура суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
Происшествия, 25.12.2022
Пожар произошёл на улице Гагарина
В Улан-Удэ сгорела легковушка
В Улан-Удэ сгорела легковушка
Происшествия, 25.12.2022
Пожар произошёл в посёлке Восточный
В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
Происшествия, 25.12.2022
Инцидент произошёл возле Центрального рынка
В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина
В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина
Происшествия, 24.12.2022
Сход снежной массы произошёл на пике Броненосец
На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
Происшествия, 24.12.2022
Движение транспортных средств на федеральной автодороге Р-258 ограничено
Ревнивый житель Иркутской области в бане застрелил жену
Ревнивый житель Иркутской области в бане застрелил жену
Происшествия, 23.12.2022
С места происшествия изъяты ружье и две гильзы
В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
Происшествия, 23.12.2022
Палёный алкоголь хранили в арендованных гаражах
В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара
В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара
Происшествия, 23.12.2022
Погиб молодой человек, который не принимал участия ни в каком конфликте
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
Происшествия, 23.12.2022
Из-за этого в городе образовались крупные пробки
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
Происшествия, 23.12.2022
Сперва водитель увидел искры в моторном отсеке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^