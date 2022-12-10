Въехала машина в дом в селе Верхние Тальцы Хоринского района. Об этом сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 декабря.
Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.
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10 декабря
09 декабря
Популярное
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В Бурятии водитель врезался в дом и скрылся
Происшествия, Фото:
ДТП произошло ночью
Въехала машина в дом в селе Верхние Тальцы Хоринского района. Об этом сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 декабря.
Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.
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