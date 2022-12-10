В Бурятии водитель врезался в дом и скрылся



Въехала машина в дом в селе Верхние Тальцы Хоринского района. Об этом сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 декабря.



Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.



