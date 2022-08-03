В Бурятии водитель катался по пляжу на джипе и купал его в Байкале





В Северобайкальске мужчина разъезжал по пляжу на своём внедорожнике, а затем и вовсе заехал прямо в Байкал. Фотографии нарушителя появились в паблике «Аноним 03». Очевидец, который высказался о нарушителе в гневной форме, утверждает, что это местный депутат.«В городе Северобайкальск местный депутат развлекается так: заезжает на городской пляж под запрещающий знак, катается там, выгуливает тут же свою собаку, не выходя из машины, потом устраивает водные процедуры для своей машины и катается в Байкале!» - подписал фотографии неравнодушный пользователь.«Чувствует себя господином – всё ему дозволено», - негодуют в комментариях местные жители.Действительно ли владельцем внедорожника является неназванный депутат, неизвестно. Так или иначе, въезд на территорию акватории Байкала был зафиксирован фото- и видео съёмкой.Для любой водной поверхности в России предусмотрена собственная охранная зона. Передвижение на автомобиле и стоянка там запрещены Водным кодексом и караются штрафом от 3000 до 4500 рублей согласно статье 8.42 КоАП РФ. Юридическим лицам придётся заплатить от 200 тысяч до 400 тысяч.Также за действия, которые может повлечь за собой загрязнение, засорение и (или) истощение водных объектов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.