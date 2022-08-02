В Улан-Удэ мини-гостиницы оказались не готовы к пожарам

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мини-гостиницы внепланово проверили после страшного пожара в московском хостеле, где погибли восемь человек



В Улан-Удэ сотрудники отдела надзорной и профилактической работы посетили 12 мини-гостиниц, расположенных в жилых многоквартирных домах. Проверки состоялись внепланово.



По итогам проверки было выявлено 95 нарушений. Среди них системы оповещения и эвакуации, не соответствующие требованиям пожарной безопасности; неисправные автоматические пожарные сигнализации и электросети; неудовлетворительное состояние путей эвакуации; вышедшие сроки использования огнетушителей.



- Встречаются частые нарушения требований федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не осуществляется вывод сигналов в подразделения пожарной охраны в районе выезда, в которой находится та или иная мини-гостиница. Это является грубейшим нарушением, - прокомментировал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Анна Давыдова.



Владельцам мини-гостиниц, в которых обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, будут выданы предписания. Согласно им, устранить недочёты необходимо в кратчайшие сроки.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии напоминает: «Создание условий для обеспечения безопасности людей, заселяющихся в мини-гостиницы - превыше всего».



Поводом для внезапной проверки мог послужить страшный пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве, произошедший 28 июля. Погибли восемь человек. Ещё восемь пострадали. Около 200 человек удалось эвакуировать.



Причиной возгорания, по версии следствия, стала неисправная электропроводка. Местные жители сообщили о том, что эвакуационный выход из хостела был заблокирован. Пожарная сигнализация в ту ночь также не работала. Кроме этого, на окнах хостела стояли решётки, что видно на снимках с места пожара. Дым, распространившийся по хостелу, не позволил людям выбраться наружу, а решётки превратили горящее и заполненное дымом помещение в ловушку.



Отметим, хостел, где произошла трагедия, считался одним из самых дешёвых в Москве. Сутки проживания на одного человека стоили 350 рублей.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



30 июля учредителю и гендиректору хостела предъявили обвинение. Его арестовали до 29 сентября.



1 августа задержали пожарного инспектора, ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, он ограничился выявлением только мелких нарушений. Сам задержанный свою вину не признал.



