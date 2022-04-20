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В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч

В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гость из Амурской области стал жертвой мошенников

В полицию Читы обратился 27-летний мужчина и сообщил о хищении у него 245 тысяч рублей.

Выяснилось, что житель Амурской области, находясь проездом в столице Забайкалья, нашёл в Интернете объявление об оказании услуг интимного характера. По указанному номеру ответил мужчина, который пообещал организовать встречу с девушкой. Для этого необходимо было внести платеж переводом на банковскую карту.

- Потерпевший несколько раз переводил денежные суммы от 5 до 70 тысячи рублей, сначала для оформления заявки, а затем для якобы решения технических проблем с доставкой денег и исполнения заявки. В результате гость Читы потерял 245 500 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту мошенничества, совершённого в крупном размере возбуждено уголовное дело. Читинские следователи установили, что номера телефонов, по которым потерпевший общался со злоумышленниками, зарегистрированы в Самарской области.
мошенничество

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