В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч

Гость из Амурской области стал жертвой мошенников



В полицию Читы обратился 27-летний мужчина и сообщил о хищении у него 245 тысяч рублей.



Выяснилось, что житель Амурской области, находясь проездом в столице Забайкалья, нашёл в Интернете объявление об оказании услуг интимного характера. По указанному номеру ответил мужчина, который пообещал организовать встречу с девушкой. Для этого необходимо было внести платеж переводом на банковскую карту.



- Потерпевший несколько раз переводил денежные суммы от 5 до 70 тысячи рублей, сначала для оформления заявки, а затем для якобы решения технических проблем с доставкой денег и исполнения заявки. В результате гость Читы потерял 245 500 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю.



По факту мошенничества, совершённого в крупном размере возбуждено уголовное дело. Читинские следователи установили, что номера телефонов, по которым потерпевший общался со злоумышленниками, зарегистрированы в Самарской области.

