Гость из Амурской области стал жертвой мошенников
В полицию Читы обратился 27-летний мужчина и сообщил о хищении у него 245 тысяч рублей.
Выяснилось, что житель Амурской области, находясь проездом в столице Забайкалья, нашёл в Интернете объявление об оказании услуг интимного характера. По указанному номеру ответил мужчина, который пообещал организовать встречу с девушкой. Для этого необходимо было внести платеж переводом на банковскую карту.
- Потерпевший несколько раз переводил денежные суммы от 5 до 70 тысячи рублей, сначала для оформления заявки, а затем для якобы решения технических проблем с доставкой денег и исполнения заявки. В результате гость Читы потерял 245 500 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю.
По факту мошенничества, совершённого в крупном размере возбуждено уголовное дело. Читинские следователи установили, что номера телефонов, по которым потерпевший общался со злоумышленниками, зарегистрированы в Самарской области.
В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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