Стрелявший разбил два стекла
На 724 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Лена-Портовая» в Иркутской области неизвестные обстреляли маневровый электровоз.
-Неизвестный из хулиганских побуждений из неустановленного вида огнестрельного оружия произвёл выстрел в сторону маневрового электровоза. В результате было повреждено два боковых стекла. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», которое предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.
В Иркутской области обстреляли электровоз
Происшествия, Фото:
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