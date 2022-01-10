 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

11 декабря

В Иркутской области обстреляли электровоз

В Иркутской области обстреляли электровоз
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Стрелявший разбил два стекла

На 724 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Лена-Портовая» в Иркутской области неизвестные обстреляли маневровый электровоз.

-Неизвестный из хулиганских побуждений из неустановленного вида огнестрельного оружия произвёл выстрел в сторону маневрового электровоза. В результате было повреждено два боковых стекла. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», которое предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.



стрельба железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Вода прибывает с большой скоростью»: В Бурятии топит село
«Вода прибывает с большой скоростью»: В Бурятии топит село
Происшествия, 10.01.2022
В Тункинском районе село оказалось в морозы подтопленным
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 10.01.2022
Подземные толчки коснулись двух регионов 
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
Происшествия, 08.01.2022
По словам водителя, остановиться в момент драки в салоне он никак не мог
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
В Улан-Удэ трупы убитых женщин пролежали в комнате неделю
Происшествия, 08.01.2022
Трупы обнаружили, когда соседи забили тревогу из-за запаха
В Улан-Удэ избили и ограбили пассажирку маршрутки
В Улан-Удэ избили и ограбили пассажирку маршрутки
Происшествия, 08.01.2022
На девушку напали из-за сделанного неадекватной компании замечания
В Бурятии женщина получила ожоги на пожаре
В Бурятии женщина получила ожоги на пожаре
Происшествия, 08.01.2022
Огонь уничтожил крышу двухквартирного дома
В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
Происшествия, 08.01.2022
Двух маленьких детей, брошенных без присмотра, спасли пожарные
В Иркутской области на охоте погиб мужчина
В Иркутской области на охоте погиб мужчина
Происшествия, 07.01.2022
Следователи начали доследственную проверку 
Стали известны подробности гибели альпиниста в горах Бурятии
Стали известны подробности гибели альпиниста в горах Бурятии
Происшествия, 07.01.2022
Следователями начата доследственная проверка
В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля
В Иркутской области с начала года под лёд ушли два автомобиля
Происшествия, 07.01.2022
Езда по льду вне переправ опасна для жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^