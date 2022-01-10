В Иркутской области обстреляли электровоз

Стрелявший разбил два стекла



На 724 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Лена-Портовая» в Иркутской области неизвестные обстреляли маневровый электровоз.



-Неизвестный из хулиганских побуждений из неустановленного вида огнестрельного оружия произвёл выстрел в сторону маневрового электровоза. В результате было повреждено два боковых стекла. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», которое предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.







