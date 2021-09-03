Иркутянин «заминировал» кафе

Мужчина был пьян на момент преступления



В Иркутске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.



15 июля 2021 года пьяный мужчина вспомнил о ранее возникшей конфликтной ситуации с сотрудниками кафе. Он позвонил по номеру 112 и сообщил оператору несоответствующую действительности информацию о готовящемся взрыве.



В последующем горожанин в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.

