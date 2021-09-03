Мужчина был пьян на момент преступления
В Иркутске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
15 июля 2021 года пьяный мужчина вспомнил о ранее возникшей конфликтной ситуации с сотрудниками кафе. Он позвонил по номеру 112 и сообщил оператору несоответствующую действительности информацию о готовящемся взрыве.
В последующем горожанин в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре области.
Иркутянин «заминировал» кафе
Происшествия, Фото:
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