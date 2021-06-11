Воровку пристыдила прохожая
Два дня назад в Instagram-паблике anonim__03 горожанка рассказала, как женщина выкопала цветы из клумбы около администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. В доказательство свидетельница выложила фотографию с места.
Автор снимка сделала замечание «цветочной» воровке.
- На мой вопрос, зачем она украла свежепосаженные цветы, она сказала, что они «слишком часто посажены» и ей «нужны два цветка». Далее: «Что такого, если я возьму два цветка?» - рассказала горожанка.
После пререканий женщина всё же вернула цветы на место.
В комментариях под постом начались споры среди подписчиков. Некоторые начали защищать женщину. Они заявляли, что подобный пост незачем было делать, ведь она высадила цветы обратно. Другие, в свою очередь, настаивали на том, что таких людей нужно стыдить публично.
«Если она высадила их обратно и вас услышала, зачем вы её фото выложили, да ещё и в такой позе? Для чего? Чтоб все сказали, какая она плохая, а вы хорошая?», «Никакого уважения к чужому труду: кто-то сажал, поливал, полол, а тут пришла в шляпке и решила проредить», «Семена, грунт, рассадные ящики, удобрения, посадка, уход, высадка в открытый грунт. Вот сколько можно сэкономить, если просто взять два цветка! Это кража и сумма там не маленькая!», «Задолбали эти анонимные фотографы! Всё теперь выкладывают в интернет!», «Зачем было фотать и выкладывать? Где ваше фото автор? Где на фото видно, что цветы выкопаны? Бред. Зато в инстаграмм выложен пост. Автор счастлив?».
Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые горожане воруют не только цветы, но и саженцы деревьев. Зачастую молодые деревья можно также встретить сломанными.
В Улан-Удэ женщина пыталась украсть цветы возле администрации
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Воровку пристыдила прохожая
В сейфе лежали 40 тысяч рублей
Ущерб оценён в 1,2 млн рублей
Поисковые группы прочёсывают лес, обследуют реку и дома местных жителей
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей
Продавец пытался вернуть изъятый товар
Пенсионер получит лёгкое наказание
ДТП произошло этим утром
Никто из участников вину не признавал
Странного водителя, совершившего опасный манёвр, запечатлели на Элеваторе. Видео
Жертвами мошенника в основном становились пенсионеры
Автомобилист от медицинского освидетельствования отказался
Фермер не построил свиноферму, но документы о её строительстве подал
Была угроза подтопления жилых домов
Мужчина получил условный срок