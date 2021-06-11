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В Улан-Удэ женщина пыталась украсть цветы возле администрации

В Улан-Удэ женщина пыталась украсть цветы возле администрации
Происшествия,  Фото:anonim__03
Воровку пристыдила прохожая

Два дня назад в Instagram-паблике anonim__03 горожанка рассказала, как женщина выкопала цветы из клумбы около администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. В доказательство свидетельница выложила фотографию с места.

Автор снимка сделала замечание «цветочной» воровке.

- На мой вопрос, зачем она украла свежепосаженные цветы, она сказала, что они «слишком часто посажены» и ей «нужны два цветка». Далее: «Что такого, если я возьму два цветка?» - рассказала горожанка.

После пререканий женщина всё же вернула цветы на место.

В комментариях под постом начались споры среди подписчиков. Некоторые начали защищать женщину. Они заявляли, что подобный пост незачем было делать, ведь она высадила цветы обратно. Другие, в свою очередь, настаивали на том, что таких людей нужно стыдить публично.

«Если она высадила их обратно и вас услышала, зачем вы её фото выложили, да ещё и в такой позе? Для чего? Чтоб все сказали, какая она плохая, а вы хорошая?», «Никакого уважения к чужому труду: кто-то сажал, поливал, полол, а тут пришла в шляпке и решила проредить», «Семена, грунт, рассадные ящики, удобрения, посадка, уход, высадка в открытый грунт. Вот сколько можно сэкономить, если просто взять два цветка! Это кража и сумма там не маленькая!», «Задолбали эти анонимные фотографы! Всё теперь выкладывают в интернет!», «Зачем было фотать и выкладывать? Где ваше фото автор? Где на фото видно, что цветы выкопаны? Бред. Зато в инстаграмм выложен пост. Автор счастлив?».

Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые горожане воруют не только цветы, но и саженцы деревьев. Зачастую молодые деревья можно также встретить сломанными. 
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