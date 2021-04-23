Под Улан-Удэ произошёл пожар на территории завода

Огонь едва не перекинулся на подстанцию



В пригороде Улан-Удэ – селе Поселье Иволгинского района - горела трава на территории пенопластового завода.



- Сегодня в 11:37 на центральный пункт пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы. К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №73 и №1. На момент прибытия первых подразделений огнём горели трава и забор на территории неэксплуатируемого завода, - сообщила Яна Сороковикова, старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии.



Существовала угроза перехода огня на трансформаторную подстанцию высокого напряжения.



- Совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательных частей №73 и №1, а также работников 6-го Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы в 11:56 очаг был локализован. Еще около 20 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения, - продолжила Яна Сороковикова.



К тушению привлекались 14 человек и 4 единицы техники.



Площадь, пройденная огнем, составила 600 квадратных метров.



Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

