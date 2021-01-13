Четыре дома, детсад и школа в Улан-Удэ оставались без тепла

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вчера вечером случилась авария



Накануне, 12 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ аварийно отключили отопление и горячее водоснабжение.



В 22:40 без благ цивилизации остались потребители четырёх многоквартирных домов по ул.Тобольская д. 49, 57, 63, 63а, а также детский сад №86 «Оюна» ул.Тобольская,51 и школа 51 ул.Тобольская,53.



Сегодня ночью, в 00:40, отопление и горячее водоснабжение потребителям запущено, сообщается в оперативной сводке по городу.

