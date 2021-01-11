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Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские

Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские
Происшествия, 
Пассажир поезда пытался откупиться двумя тысячами рублей

Транспортные полицейские города Братск при сопровождении пассажирского поезда установили 31-летнего жителя Приморского края, распивавшего алкоголь в плацкартном вагоне.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, пассажир решил подкупить стражей порядка, предложив взятку в 2000 рублей. Однако те отказались.

За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Любителю спиртного грозит лишение свободы на один год, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
взятка
 
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