Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские

Пассажир поезда пытался откупиться двумя тысячами рублей



Транспортные полицейские города Братск при сопровождении пассажирского поезда установили 31-летнего жителя Приморского края, распивавшего алкоголь в плацкартном вагоне.



Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, пассажир решил подкупить стражей порядка, предложив взятку в 2000 рублей. Однако те отказались.



За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Любителю спиртного грозит лишение свободы на один год, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

