Пассажир поезда пытался откупиться двумя тысячами рублей
Транспортные полицейские города Братск при сопровождении пассажирского поезда установили 31-летнего жителя Приморского края, распивавшего алкоголь в плацкартном вагоне.
Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, пассажир решил подкупить стражей порядка, предложив взятку в 2000 рублей. Однако те отказались.
За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Любителю спиртного грозит лишение свободы на один год, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские
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