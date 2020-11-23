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В Улан-Удэ сбили двух девочек

В Улан-Удэ сбили двух девочек
Происшествия,  Фото:ТЦМК РБ
ДТП произошло вчера днём

Накануне, 22 ноября, в 15:00 на улице Шишкина в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель микроавтобуса совершил наезд на двух девочек 3 и 9 лет с последующим наездом на заборное ограждение.

- Чудом обошлось без трагедии. Младшая после удара упала между колёс, старшую отбросило в сторону. После осмотра и оказанной помощи с подозрением на травмы головы и конечностей дети были эвакуированы в дежурный стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Кабанском районе Бурятии в ДТП погиб водитель и пострадали, предварительно, три человека.


дтп
 
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