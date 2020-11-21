В Бурятии в столкновении автобуса и легковушки погиб человек





В результате ДТП водитель легковушки погиб. В рейсовом автобусе пострадали водитель и, предварительно, трое пассажиров.



Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







По сведениям же ГУ МЧС России по республике, в микроавтобусе пострадали два человека - получили травмы лёгкой степени тяжести.





- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели БПСО МЧС России, пожарные ПЧ-27, оперативная группа Кабанского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В ликвидации последствий ДТП задействованы 17 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники. Движение транспорта не перекрывалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.





Сегодня около 14.45 на 262 километре автодороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе произошло столкновение маршрутного автобуса с легковым автомобилем.По предварительным данным, 30-летний водитель «Honda Inspire», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом «Fiat Ducato» под управлением 47-летнего мужчины.