 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 ноября

20 ноября

Популярное

В Бурятии в столкновении автобуса и легковушки погиб человек

В Бурятии в столкновении автобуса и легковушки погиб человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
В рейсовом автобусе пострадали пассажиры 

Сегодня около 14.45 на 262 километре автодороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе произошло столкновение маршрутного автобуса с легковым автомобилем.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Honda Inspire», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом «Fiat Ducato» под управлением 47-летнего мужчины. 

В результате ДТП водитель легковушки погиб. В рейсовом автобусе пострадали водитель и, предварительно, трое пассажиров.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

По сведениям же ГУ МЧС России по республике, в микроавтобусе пострадали два человека - получили травмы лёгкой степени тяжести.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели БПСО МЧС России, пожарные ПЧ-27, оперативная группа Кабанского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В ликвидации последствий ДТП задействованы 17 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники. Движение транспорта не перекрывалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 

авария
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
Происшествия, 21.11.2020
Горожанин вместе с украденными вещами оставил на заброшенном участке и чек от покупки  
В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд
В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд
Происшествия, 21.11.2020
Инцидент произошёл сегодня утром
В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор
В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор
Происшествия, 21.11.2020
Пролёт забора они сдали на металлолом за 200 рублей  
В Иркутске насмерть сожгли бездомного
В Иркутске насмерть сожгли бездомного
Происшествия, 20.11.2020
Трагедия произошла в подъезде дома
Улан-удэнец воровал всё подряд
Улан-удэнец воровал всё подряд
Происшествия, 20.11.2020
Мужчина воровал и духи, и массажные подушки
В Улан-Удэ вор распродал украденное прохожим
В Улан-Удэ вор распродал украденное прохожим
Происшествия, 20.11.2020
Рецидивист обокрал дачный дом  
Улан-удэнец убил соседа, кидая ему на голову кирпичи
Улан-удэнец убил соседа, кидая ему на голову кирпичи
Происшествия, 20.11.2020
Мужчину убил гость, пришедший спозаранку
В Улан-Удэ арестовали водителя, гнавшегося за женщиной
В Улан-Удэ арестовали водителя, гнавшегося за женщиной
Происшествия, 20.11.2020
У странного автомобилиста не оказалось водительских прав
В Иркутске поймали грабителей, напавших на супругов из Китая
Происшествия, 20.11.2020
Преступники оказались гражданами стран ближнего зарубежья
В Бурятии сгорел дачный дом
В Бурятии сгорел дачный дом
Происшествия, 20.11.2020
Пожар обнаружили слишком поздно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^